У Швейцарії створили штучну шкіру, яка передає відчуття з віртуальної реальності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Швейцарські науковці з Федеральної політехнічної школи Лозанни винайшли пристрій, що забезпечує тактильний зв'язок людини з комп'ютером. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Soft Robotics.
Штучна шкіра з силікону та електродів допоможе відчувати те, що відбувається у віртуальній реальності.
Пристрій використовує систему з датчиків, що імітують дотик. Якщо одягнути його на палець, людина зможе відчути тиск і вібрацію, наче доторкається до цього об'єкту.
Технологію протестували на пальцях користувачів і продовжують удосконалювати. Надалі науковці планують створити стійкий прототип для реабілітаційних цілей.
Нагадаємо, Huawei презентувала платформу змішаної реальності Cyberverse.