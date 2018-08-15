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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швеции задержали подозреваемых в массовых поджогах авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Полиция Швеции заявила, что задержала двух мужчин по подозрению в совершении масштабного поджога автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

В Швеции задержали подозреваемых в массовых поджогах авто

Добавим, что задержанным 16 и 21 год, сейчас они находятся под стражей.

Напомним, неизвестные в масках подожгли по меньшей мере 88 автомобилей в шведском городе Гетеборг в ночь на вторник

Представители полиции сообщили, что поджоги были совершены в 20 различных местах Гетеборга. Сообщения о подобных поджогах машин также поступили из шведских городов Фалькенберг и Люсечиль.

В городе Трольгеттан около 40 молодых людей в масках также поджигали автомобили и бросали камни в сотрудников полиции. Правоохранители не исключают, что это была организованная акция, участники которой вероятно координировали свои действия в социальных сетях.

Свидетели инцидентов сообщили правоохранителям, что одетые в черное молодые в масках передвигались небольшими группами, разбивали в машинах стекло, выливали внутрь зажигательную смесь и осуществляли поджог.

Украинские Национальные Новости

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