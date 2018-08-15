У Швеції затримали підозрюваних у масових підпалах авто
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Поліція Швеції заявила, що затримала двох чоловіків за підозрою у скоєнні масштабного підпалу автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
Додамо, що затриманим 16 та 21 рік, зараз вони знаходяться під вартою.
Нагадаємо, невідомі в масках підпалили щонайменше 88 автомобілів у шведському місті Гетеборг у ніч на вівторок
Представники поліції повідомили, що підпали були здійснені у 20 різних місцях Гетеборга. Повідомлення про подібні підпали машин також надійшли зі шведських міст Фалькенберг і Люсечіль.
У місті Трольгеттан близько 40 молодиків в масках також підпалювали автомобілі і жбурляли каміння у співробітників поліції. Правоохоронці не виключають, що це була організована акція, учасники якої ймовірно координували свої дії у соціальних мережах.
Свідки інцидентів повідомили правоохоронцям, що одягнені в чорне молодики у масках пересувалися невеликими групами, розбивали в машинах скло, виливали всередину запалювальну суміш і здійснювали підпал.