В Швеции неизвестные в масках за ночь подожгли до сотни авто

Представители полиции сообщили, что поджоги были совершены в 20 различных местах Гетеборга. Сообщения о подобных поджогах машин также поступили из шведских городов Фалькенберг и Люсечиль.

В городе Трольгеттан около 40 молодых в масках также поджигали автомобили и бросали камни в сотрудников полиции. Правоохранители не исключают, что это была организованная акция, участники которой вероятно координировали свои действия в социальных сетях.

Свидетели инцидентов сообщили правоохранителям, что одеты в черное молодые люди в масках передвигались небольшими группами, разбивали в машинах стекло, выливали внутрь зажигательную смесь и осуществляли поджог.

Пока нет сообщений о задержании поджигателей. Также, по предварительной информации, в результате инцидентов никто не пострадал.

Напомним, депутату в Одесской области подожгли авто.