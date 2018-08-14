В Швеции неизвестные в масках за ночь подожгли до сотни авто
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Неизвестные в масках подожгли по меньшей мере 88 автомобилей в шведском городе Гетеборг в ночь на вторник, 14 августа, передает УНН со ссылкой на DW.
Представители полиции сообщили, что поджоги были совершены в 20 различных местах Гетеборга. Сообщения о подобных поджогах машин также поступили из шведских городов Фалькенберг и Люсечиль.
В городе Трольгеттан около 40 молодых в масках также поджигали автомобили и бросали камни в сотрудников полиции. Правоохранители не исключают, что это была организованная акция, участники которой вероятно координировали свои действия в социальных сетях.
Свидетели инцидентов сообщили правоохранителям, что одеты в черное молодые люди в масках передвигались небольшими группами, разбивали в машинах стекло, выливали внутрь зажигательную смесь и осуществляли поджог.
Пока нет сообщений о задержании поджигателей. Также, по предварительной информации, в результате инцидентов никто не пострадал.
Напомним, депутату в Одесской области подожгли авто.