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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швеции неизвестные в масках за ночь подожгли до сотни авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Неизвестные в масках подожгли по меньшей мере 88 автомобилей в шведском городе Гетеборг в ночь на вторник, 14 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

В Швеции неизвестные в масках за ночь подожгли до сотни авто

Представители полиции сообщили, что поджоги были совершены в 20 различных местах Гетеборга. Сообщения о подобных поджогах машин также поступили из шведских городов Фалькенберг и Люсечиль.

В городе Трольгеттан около 40 молодых в масках также поджигали автомобили и бросали камни в сотрудников полиции. Правоохранители не исключают, что это была организованная акция, участники которой вероятно координировали свои действия в социальных сетях.

Свидетели инцидентов сообщили правоохранителям, что одеты в черное молодые люди в масках передвигались небольшими группами, разбивали в машинах стекло, выливали внутрь зажигательную смесь и осуществляли поджог.

Пока нет сообщений о задержании поджигателей. Также, по предварительной информации, в результате инцидентов никто не пострадал.

Напомним, депутату в Одесской области подожгли авто.

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