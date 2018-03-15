Депутату на Одещині підпалили авто, відкрито провадження

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ОДЕСА-КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини загоряння автомобіля в Чорноморську. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

До Чорноморського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста горить автомобіль місцевого жителя.

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“На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що причиною займання транспортного засобу є підпал. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що автомобіль належить депутату Чорноморської міськради Івану Смиренському. Наразі поліцейські вживають заходів по встановленню осіб, які причетні до скоєння правопорушення. Відповідно до санкції вказаної статті, за вчинене законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Триває слідство.

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