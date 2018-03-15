Депутату в Одесской области подожгли авто, открыто производство
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля в Черноморске. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
В Черноморское отделение полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль местного жителя.
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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что причиной возгорания транспортного средства является поджог. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Установлено, что автомобиль принадлежит депутату Черноморского горсовета Ивану Смиренскому. Сейчас полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения. Согласно санкции указанной статьи, за совершенное законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжается следствие.