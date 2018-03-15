Депутату в Одесской области подожгли авто, открыто производство

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 4632 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28816 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34930 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 80646 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83085 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102812 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109776 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля в Черноморске. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В Черноморское отделение полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль местного жителя.

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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что причиной возгорания транспортного средства является поджог. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Установлено, что автомобиль принадлежит депутату Черноморского горсовета Ивану Смиренскому. Сейчас полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения. Согласно санкции указанной статьи, за совершенное законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжается следствие.

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