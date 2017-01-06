В штабе АТО сообщили о найденной взрывчатке под водопроводом "Северский Донец - Донбасс"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Во время проведения инженерной разведки и разминирования вдоль канала "Северский Донец - Донбасс" было найдено заложенную взрывчатку под каналом, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Недавно, во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск - Балка Шумы вдоль канала" Северский Донец - Донбасс ", личным составом Центра разминирования обнаружено 3 самодельных взрывных устройства, которые были заложены под водопроводом" Северский Донец - Донбасс ". Умелыми действиями саперов было уничтожено самодельные взрывные устройства, чем предупреждено совершения теракта ", - сообщили в штабе АТО.
Также во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное-Березовое личным составом Центра разминирования был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.
"Осуществив разминирования и очистки территории саперами было уничтожено на месте более 200 боеприпасов в том числе боевые элементы РСЗО" Смерч "и" Ураган ", изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению", - отметили в штабе АТО.
Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за последние два года военные и правоохранители обезвредили 140 тыс. взрывоопасных предметов в зоне проведения антитеррористической операции.