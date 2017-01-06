У штабі АТО повідомили про знайдену вибухівку під водогоном “Сіверський Донець — Донбас”

“Нещодавно, під час проведення інженерної розвідки та розмінування в районі населеного пункту Майорськ — Балка Шуми вздовж каналу „Сіверський Донець — Донбас“, особовим складом Центру розмінування виявлено 3 саморобних вибухових пристрої, що були закладені під водогоном „Сіверський Донець — Донбас“. Вмілими діями саперів було знешкоджено саморобні вибухові пристрої, чим попереджено здійснення теракту”, — повідомили в штабі АТО.

Також під час проведення інженерної розвідки та розмінування території дитячого табору в районі населених пунктів Степне-Березове особовим складом Центру розмінування було виявлено схованку артилерійських боєприпасів.

“Здійснивши розмінування та очищення території саперами було знищено на місці понад 200 боєприпасів в тому числі бойові елементи РСЗО „Смерч“ та „Ураган“, вилучено понад 100 одиниць новітніх артилерійських боєприпасів виробництва РФ, які в подальшому будуть використані за призначенням”, — зазначили в штабі АТО.

Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що за останні два роки військові та правоохоронці знешкодили 140 тисяч вибухонебезпечних предметів в зоні проведення антитерористичної операції.