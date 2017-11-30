В Шотландии ищут счастливчика, который выиграл более 1 млн долларов в лотерею

Сообщается, что выигрышный билет был продан 14 ноября. Имя победителя пока не известно.

Также отмечается, что у победителя есть 180 дней - до 13 мая 2018 года, чтобы "дать о себе знать".

"Мы призываем всех, кто купил билет в этом городе, проверить свои билеты EuroMillions. Этот приз может превратить кого-то в нового члена клуба миллионеров нашей лотереи", - прокомментировали в EuroMillions.

В случае если счастливчик не объявится, призовые деньги будут направлены на социальные проекты, финансируемые Национальной лотереей по всей Великобритании.

Напомним, по версии международной компании “GFK”, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”. В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 276 миллионеров за всю историю существования лотереи и 17 только за этот год.

Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад “М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.