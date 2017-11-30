У Шотландії шукають щасливчика, який виграв більше 1 млн доларів в лотерею

Повідомляється, що виграшний квиток був проданий 14 листопада. Ім'я переможця поки не відоме.

Також наголошується, що у переможця є 180 днів - до 13 травня 2018 року, щоб "дати про себе знати".

"Ми закликаємо всіх, хто купив квиток в цьому місті, перевірити свої квитки EuroMillions. Цей приз може перетворити когось в нового члена клубу мільйонерів нашої лотереї", - прокоментували в EuroMillions.

У разі якщо щасливчик не з'явиться, призові гроші будуть спрямовані на соціальні проекти, що фінансуються Національною лотереєю по всій Великій Британії.

Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", в Україні найпопулярніша лотерея - "Лото-Забава". У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 276 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 17 тільки за цей рік.

Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. у будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.