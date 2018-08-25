В шортах и с подозрением на перелом: стали известны подробности задержания Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Оппозиционера Алексея Навального, который ехал к семье за город в шортах и тапочках, задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНН.
По информации Ярмыш, Алексея Навального увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки.
"Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка", - уточнила пресс-секретарь.
О причинах задержания Ярмыш отмечает, что речь идет о протоколе от 31 января 2018 года.
"... видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда. Суд предварительно в понедельник. Пока говорят, что его оставляют в ОВД в суд", - добавила пресс-секретарь.
"Я еще раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семьие за город в шортах и тапочках, задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?" - резюмировала Ярмыш.
Напомним, в Москве задержали российского оппозиционера Алексея Навального.