У шортах і з підозрою на перелом: стали відомі подробиці затримання Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Опозиціонера Олексія Навального, який їхав до сім'ї за місто, в шортах і капцях затримували п'ятеро ОМОНівців. І все це під приводом протоколу за мітинг 28 січня. Про це в Twitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш, передає УНН.
За інформацією Ярмиш, Олексія Навального відвезли з УВС з підозрою на перелом мізинця лівої руки.
"Це його так затримували. Його затримували п'ятеро ОМОНівців 2-го оперполку", - уточнила прес-секретар.
Щодо причин затримання Ярмиш зазначає, що йдеться про протокол від 31 січня 2018.
"...мабуть, за мітинг 28 січня, по якому судна так і не було тоді. Суд попередньо в понеділок. Поки говорять, що його залишають в УВС до суду", - додала прес-секретар.
"Я ще раз акцентую увагу: Навального, який їхав до сім'ї за місто, в шортах і капцях затримували п'ятеро ОМОНівців. І все це під приводом протоколу за мітинг 28 січня. Тільки щоб перешкодити йому перед 9 вересня. Ви можете уявити більших боягузів, ніж ця влада?" - резюмувала Ярмиш.
Нагадаємо, у Москві затримали російського опозиціонера Олексія Навального.