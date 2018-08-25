У шортах і з підозрою на перелом: стали відомі подробиці затримання Навального

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Опозиціонера Олексія Навального, який їхав до сім'ї за місто, в шортах і капцях затримували п'ятеро ОМОНівців. І все це під приводом протоколу за мітинг 28 січня. Про це в Twitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш, передає УНН.