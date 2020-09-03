У школьника подтвердили COVID-19: в Энергодаре класс начальной школы закрыли на карантин

"3 сентября стало известно о получении положительного результата на COVID-19 у ученика 2-В класса ЭООШ № 2. Ребенок находится на амбулаторном лечении, его состояние удовлетворительное. В связи с этим с 3 по 14 сентября в 2-В классе ЭООШ № 2 приостановлено образовательный процесс и объявлен карантин", - сообщили в пресс-службе.

По данным горсовета, управлению образования города было поручено немедленно принять все необходимые противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной болезни в учебных заведениях.

Как сообщал УНН, ранее в городе Бердянск Запорожской области у школьника общеобразовательной школы № 4 лабораторно подтвердили заболевания COVID-19, из-за чего класс, в котором обнаружили больного ребенка до 17 сентября будет учиться дистанционно.