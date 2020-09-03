У школяра підтвердили COVID-19: в Енергодарі клас початкової школи закрили на карантин

“3 вересня стало відомо про отримання позитивного результату на COVID-19 в учня 2-В класу ЕЗОШ № 2. Дитина перебуває на амбулаторному лікуванні, її стан задовільний. У зв’язку з цим з 3 до 14 вересня в 2-В класі ЕЗОШ № 2 призупинено освітній процес та оголошено карантин”, — повідомили в пресслужбі.

За даними міськради, управлінню освіти міста було доручено негайно вжити всі необхідні протиепідемічні заходи щодо уникнення поширення коронавірусної хвороби у закладах освіти.

Як повідомляв УНН, раніше у місті Бердянськ Запорізької області у школяра загальноосвітньої школи № 4 лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, через що клас, у якому виявили хвору дитину до 17 вересня буде навчатися дистанційно.