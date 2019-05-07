В Севастополе "суд" рассмотрит дело о принудительном внесении генплана в парламент города
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Российский Ленинский "суд" Севастополя 6 мая начал рассматривать дело о принудительном рассмотрение проекта нового генерального плана города в местном парламенте. Об этом сообщает Крим.Реалии, передает УНН.
По мнению прокуратуры, разработка генплана сознательно затягивается чиновниками правительства города, которые не передают его на рассмотрение парламента.
На заседании суда правительство представило свое возражение на иск прокуратуры. Также суд привлек к делу парламент и разработчиков проекта - учреждение "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, исследований и среды".
Контракт на разработку генплана российские власти заключила с Институтом генплана Москвы в декабре 2015 года. 2017 года на общественном обсуждении "московский" проект раскритиковали. К новому проекту генплана подали более 11,5 тысячи замечаний и предложений. В частности, жители требовали изменить функциональное зонирование исторически сложившихся территорий. Например, на месте индивидуальных домов в проекте нарисовано малоэтажное многоквартирное строительство, а также уменьшенную площадь зеленых зон. Для рассмотрения замечаний создали комиссию. Комиссия признала критику справедливой, более 80% предложений были учтены. Генплан отправили на доработку.
После доработки оказалось, что в проекте сократили площади сельхозугодий, а также запланировали жилищное строительство на заповедной территории. В конце 2018 года российское правительство Севастополя разорвало контракт с московскими разработчиками генплана. Дорабатывать проект поручили созданном в июле 2018 ГАУ "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, исследований и среды".
В апреле 2018 года руководитель российского правительства Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что рассмотреть проект мешает местный парламент - те не приняли закон об обсуждении проекта в электронном виде. В то же время Овсянников пообещал в ближайшее время вынести генплан и правила застройки территории на публичное обсуждение.
Сейчас в Севастополе действует генеральный план, который принял горсовет 2005 года. Руководили его разработкой киевские проектные организации. В материалах этого генплана учли необходимое для города - состояние и перспективы базы, планировочную структуру, вопрос функционального зонирования, планировки транспортных и инженерных сетей, охрану историко-культурного наследия, обслуживающих комплексы и природоохранную составляющую.
В генплане 2005 года запланировали превращения Севастополя из "города-обслуги" для российского Черноморского флота в город-курорт с большим рекреационным потенциалом.
После аннексии Крыма и Севастополя 2014 года в России разработали Федеральную целевую программу, одним и пунктов которой является разработка нового генплана Севастополя с учетом наличия и развития Черноморского флота России.
Напомним, следственный комитет РФ в оккупированном Севастополе возбудил уголовное дело по факту отравления дошкольников химическим веществом в одном из детских садов.