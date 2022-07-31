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В августе возобновят движение легковушек через пункт пропуска "Краковец"

В августе возобновят движение легковушек через пункт пропуска "Краковец"

Киев • УНН

 • 108395 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. С 1 августа на пункте пропуска "Краковец" возобновят движение легковых автомобилей на выезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Цитата

"С 08:00 1 августа 2022 через пункт пропуск "Краковец", во Львовской области, на выезд в Польшу будет восстановлен пропуск легковых автомобилей. Просим граждан учесть информацию и выбирать данный пункт пропуска для пересечения границы", – говорится в сообщении.

Добавим

Сейчас завершаются работы по обустройству павильона для оформления пассажирских автобусов. О начале их пропуска сообщат дополнительно.

Напомним

18 июля украинцев предупредили о временном закрытии для легковых автомобилей пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

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