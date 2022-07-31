У серпні відновлять рух легковиків через пункт пропуску "Краківець"

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"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів. Просимо громадян врахувати інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Зараз завершуються роботи з облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску повідомлять додатково.

Нагадаємо

18 липня українців попередили про тимчасове закриття для легкових автівок пункту пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею.