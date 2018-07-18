В августе начнется отбор украинского фильма на премию "Оскар"

"Оскаровский комитет Украины 1 августа начнет прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины", - говорится в сообщении.

Прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа. Фильм-номинант должен соответствовать таким параметрам:

1. Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

2. Доминантным языком в фильме не должен быть английский

3. Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 октября 2017 года до 30 сентября 2018 года и длиться не менее 7 дней подряд

4. До первоначального проката фильма в кинотеатрах запрещается транслировать фильм-номинант на телевидении или в Интернете, выпускать DVD, но разрешается предыдущее участие в кинофестивалях.

В период с 16 по 28 августа Комитет будет просматривать заявки. 29 августа состоится заседание комитета и пресс-конференция по объявлению фильма-номинанта на премию "Оскар" от Украины.

Напомним, следующая церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).