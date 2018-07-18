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У серпні почнеться відбір українського фільму на премію "Оскар"

У серпні почнеться відбір українського фільму на премію "Оскар"

Київ • УНН

 • 39202 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. У серпні Український Оскарівський комітет почне відбір національних фільмів на висування на премію "Оскар". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Українського Оскарівського комітету.

"Оскарівський комітет України 1 серпня розпочне прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" від України", - йдеться у повідомленні.

Прийом заявок буде проходити з 1 по 15 серпня. Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:
1. Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.
2. Домінантною мовою у фільмі не повинна бути англійська
3. Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2018 року та тривати щонайменше 7 днів поспіль
4. До первинного прокату фільму у кінотеатрах забороняється транслювати фільм-номінант на телебаченні чи в Інтернеті, випускати DVD, але дозволяється попередня участь у кінофестивалях.

У період з 16 по 28 серпня Комітет буде переглядати заявки. 29 серпня відбудеться засідання комітету та пресс-конференція щодо оголошення фільму-номінанта на премію "Оскар" від України.

Нагадаємо, наступна церемонія вручення кінопремії “Оскар” відбудеться 24 лютого 2019 року в театрі Dolby у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

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