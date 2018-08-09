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У Сенцова сейчас третий затяжной кризис - адвокат

Киев • УНН

 • 11090 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. У украинского режиссера Олега Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова по итогам разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе, передает УНН.

У Сенцова сейчас третий затяжной кризис - адвокат

"По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались присоединить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в Лабытнангскую городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормления", - сообщила Денисова.

По словам Динзе, Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизилась до 70 килограммов.

Напомним, в администрации президента РФ получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, который голодает в российской тюрьме 88-й день, однако официальной реакции пока нет.

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