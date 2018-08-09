У Сенцова зараз третя затяжна криза – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В українського режисера Олега Сенцова зараз третя затяжна криза. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова за підсумками розмови з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, передає УНН.
"З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза. Двічі його хотіли відправити в лікарню, де збиралися приєднати до медичної апаратури й почати примусове годування. Останній раз, коли його відвозили до Лабитнанзької міської лікарні, лікарі хотіли прикувати його до ліжка і почати насильницьке годування", - повідомила Денісова.
За словами Дінзе, Олег заявив, що припиняти голодування не збирається. Він п'є мінімальну кількість медичної суміші й воду, щоб не втрачати свідомість і контролювати дії, які з ним відбуваються. Його вага вже знизилася до 70 кілограмів.
Нагадаємо, в адміністрації президента РФ отримали лист матері Олега Сенцова про помилування сина, який голодує в російській в'язниці 88-й день, проте офіційної реакції поки немає.