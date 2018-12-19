В СБУ рассказали о расследовании дела о конфликте между САП и НАБУ

"Следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по обстоятельствам приобретения и использования, вопреки порядку, определенному законом, средств негласного получения информации на территории Специализированной антикоррупционной прокуратуры ГПУ, то есть по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст. 359 УК Украины", - рассказали в спецслужбе.

В то же время в СБУ не сообщили, были ли уже допрошены в рамках этого производства как представители САП, так и НАБУ.

Напомним, еще 19 сентября сотрудники САП заметили автомобиль НАБУ неподалеку их ведомства. В комментарии УНН руководитель САП Назар Холодницкий подтвердил, что представители Бюро хотели установить прослушивающее устройство в антикоррупционной прокуратуре.

Позже произошла потасовка между спецназом НАБУ, который приехал на помощь своим коллегам, и сотрудниками САП. В результате потасовки пострадал водитель Холодницкого, ему сломали руку.