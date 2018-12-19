У СБУ розповіли про розслідування справи щодо конфлікту між САП та НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого намагання встановити прослуховувальні засоби у приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури співробітниками Національного антикорупційного бюро, внаслідок чого стався конфлікт між співробітниками цих антикорупційних органів. Про це повідомили в Управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Служби безпеки України у відповіді на інформаційний запит УНН.
"Слідчими органів безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за обставинами придбання та використання, всупереч порядку, визначеного законом, засобів негласного отримання інформації на території Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ, тобто, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.359 КК України", - розповіли у спецслужбі.
Водночас у СБУ не повідомили, чи були вже допитані у межах цього провадження як представники САП, так і НАБУ.
Нагадаємо, ще 19 вересня співробітники САП помітили автомобіль НАБУ неподалік їхнього відомства. У коментарі УНН керівник САП Назар Холодницький підтвердив, що представники Бюро хотіли встановити прослуховувальний пристрій в антикорупційній прокуратурі.
Згодом сталася сутичка між спецпризначенцями НАБУ, які приїхали на допомогу своїм колегам, та співробітниками САП. У результаті сутички постраждав водій Холодницького, йому зламали руку.