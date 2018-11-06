В СБУ подтвердили обыск в доме матери экс-нардепа Бережной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Службе безопасности Украины подтвердили факт проведения обыска в помещении, которое арендует мать бывшего народного депутата Ирины Бережной Елена Бережная. Об этом сообщили УНН в СБУ.
“Обыск действительно проводится в офисном помещении матери Бережной и группы лиц, принадлежащих к одной пророссийской организации, в рамках уголовного производства по ст.109 и ст.111 Уголовного кодекса Украины”, — сказали в СБУ.
В то же время в ведомстве отметили, что обыск проводится в помещении, которое взято в аренду у бывшего заместителя городского головы Киева Ирэны Кильчицкой.
“К самой гражданке Кильчицкой в СБУ претензий нет”, — отметили в СБУ.
Напомним, 9 мая этого года во время митинга в Киеве полиция задержала и составила административный протокол в отношении матери погибшего экс-нардепа Ирины Бережной, Елены за использование запрещенной символики.
Справка УНН: Ирина Бережная — украинский политик, народный депутат Украины. Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия. Депутат двух созывов Верховной Рады — шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Ирина Бережная погибла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы на побережье Адриатического моря.