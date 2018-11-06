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У СБУ підтвердили обшук у помешканні матері екс-нардепа Бережної

У СБУ підтвердили обшук у помешканні матері екс-нардепа Бережної

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Службі безпеки України підтвердили факт проведення обшуку в помешканні, яке орендує мати колишнього народного депутата Ірини Бережної Олена Бережна. Про це УНН повідомили у СБУ.

“Обшук дійсно проводиться в офісному помешканні матері Бережної та групи осіб, які належать до однієї проросійської організації, у рамках кримінального провадження за ст.109 і ст.111 Кримінального кодексу України”, — сказали у СБУ.

Водночас у відомстві зауважили, що обшук проводиться у помешканні, яке взято в аренду у колишнього заступника міського голови Києва Ірени Кільчицької.

“До самої громадянки Кільчицької у СБУ претензій немає”, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 9 травня цього року під час мітингу у Києві поліція затримала та склала адміністративний протокол щодо матері загиблого екс-нардепа Ірини Бережної, Олени за використання забороненої символіки.

Довідка УНН: Ірина Бережна — український політик, народний депутат України. Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя. Депутат двох скликань Верховної Ради — шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Ірина Бережна загинула у віці 36 років внаслідок автокатастрофи на узбережжі Адріатичного моря.

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