У Савченко анонсировали очередную экспертизу на полиграфе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Народный депутат Надежда Савченко во вторник утром снова собирается пройти психо-физиологическую экспертизу с использованием полиграфа. Об этом сообщили в ее пресс-службе накануне, передает УНН.
"24 июля в 9:00 должна состояться/возобновиться/продолжиться процедура "психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Надежда Савченко, которой продлили арест на два месяца 13 июля, вновь заявила о своей бессрочной голодовке.
Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.