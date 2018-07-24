У Савченко анонсували чергову експертизу на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Народний депутат Надія Савченко у вівторок зранку знову збирається пройти психо-фізіологічну експертизу з використанням поліграфа. Про це повідомили у її прес-службі напередодні, передає УНН.
"24 липня о 9:00 має відбутися/відновитися/продовжитися процедура "психо-фізіологічної експертизи з використанням поліграфа" Надії Савченко в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз", - повідомили у прес-службі.
Раніше Надія Савченко, якій продовжили арешт на два місяці 13 липня, знову заявила про своє безстрокове голодування.
Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.