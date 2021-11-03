В российском Саратове горит памятник архитектуры XIX века
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Саратове горит здание XIX века, в котором раньше был отель. Верхний этаж разрушается. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал Mash.
Детали
Сообщается, что на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова горит памятник архитектуры — Дом И. И. Зейферт 1850-х годов постройки, на площади 2,4 тысячи квадратов. Ранее в нем располагался отель “Россия”.
На месте происшествия работает 15 пожарных бригад. Сейчас возгорание локализовано.
Напомним
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