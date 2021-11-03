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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У російському Саратові горить пам'ятка архітектури XIX століття

Київ • УНН

 • 20063 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Саратові горить будівля XIX століття, в якій раніше був готель. Верхній поверх руйнується. Про це пише УНН з посиланням на телеграм-канал Mash.

У російському Саратові горить пам'ятка архітектури XIX століття

Деталі

Повідомляється, що на перетині вулиці Горького і проспекту Кірова горить пам’ятка архітектури — будинок І.І. Зейферт 1850-х років побудови, на площі 2,4 тисячі квадратів. Раніше в ньому розташовувався готель “Росія”.

На місці події працює 15 пожежних бригад. Нині займання локалізовано.

Нагадаємо

У ресторані міста Києва трапилася пожежа.

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