У російському Саратові горить пам'ятка архітектури XIX століття
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Саратові горить будівля XIX століття, в якій раніше був готель. Верхній поверх руйнується. Про це пише УНН з посиланням на телеграм-канал Mash.
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Повідомляється, що на перетині вулиці Горького і проспекту Кірова горить пам’ятка архітектури — будинок І.І. Зейферт 1850-х років побудови, на площі 2,4 тисячі квадратів. Раніше в ньому розташовувався готель “Росія”.
На місці події працює 15 пожежних бригад. Нині займання локалізовано.
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