В САП не исключили, что суд по делу Насирова затянется

“Уже было первое заседание по делу отстраненного главы ГФС Романа Насирова, но сторона защиты подала ходатайство, чтобы весь акт (обвинительный — ред.) читать полностью, а это около 800 страниц. Как показывает практика, прокурор во время заседания может прочесть 30 страниц. Посчитайте, что при одном заседании в месяц, где зачитываются 30 страниц, то к исследованию доказательств мы можем перейти где-то к 2019 году. Это не игра суда — это требование УПК, и сторона защиты имеет право требовать чтение акта”, — заявил Н.Холодницкий.

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Напомним, Шевченковский суд 27 ноября начал подготовительное заседание по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Р.Насирова.

В марте 2017 года Р.Насирова арестовали, но он вышел на свободу, так как его жена и тесть внесли 100 млн грн залога. В связи с уголовным производством его отстранили от должности главы Государственной фискальной службы.

САП объявила о завершении расследовании дела и раскрытии материалов 28 июля 2017 года. Всего в деле 240 томов, и в начале октября Р.Насиров заявил, что прочитал около половины.