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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39123 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В САП не исключили, что суд по делу Насирова затянется

Киев • УНН

 • 7264 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Заседание по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова может существенно затянуться. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.

В САП не исключили, что суд по делу Насирова затянется

“Уже было первое заседание по делу отстраненного главы ГФС Романа Насирова, но сторона защиты подала ходатайство, чтобы весь акт (обвинительный — ред.) читать полностью, а это около 800 страниц. Как показывает практика, прокурор во время заседания может прочесть 30 страниц. Посчитайте, что при одном заседании в месяц, где зачитываются 30 страниц, то к исследованию доказательств мы можем перейти где-то к 2019 году. Это не игра суда — это требование УПК, и сторона защиты имеет право требовать чтение акта”, — заявил Н.Холодницкий.

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Напомним, Шевченковский суд 27 ноября начал подготовительное заседание по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Р.Насирова.

В марте 2017 года Р.Насирова арестовали, но он вышел на свободу, так как его жена и тесть внесли 100 млн грн залога. В связи с уголовным производством его отстранили от должности главы Государственной фискальной службы.

САП объявила о завершении расследовании дела и раскрытии материалов 28 июля 2017 года. Всего в деле 240 томов, и в начале октября Р.Насиров заявил, что прочитал около половины.

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