У САП не виключили, що суд у справі Насірова затягнеться
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Засідання у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова може істотно затягнутися. Про це заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
"Уже було перше засідання у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова, але сторона захисту подала клопотання, щоб весь акт (обвинувальний - ред.) читати повністю, а це близько 800 сторінок. Як показує практика, прокурор під час засідання може прочитати 30 сторінок. Порахуйте, що при одному засіданні в місяць, де зачитуються 30 сторінок, то до дослідження доказів ми можемо перейти десь до 2019 року. Це не гра суду - це вимога КПК, і сторона захисту має право вимагати читання акта", - заявив Н.Холодницький.
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Нагадаємо, Шевченківський суд 27 листопада розпочав підготовче засідання у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби Р.Насірова.
У березні 2017 року Р.Насірова заарештували, але він вийшов на свободу, оскільки його дружина і тесть внесли 100 млн грн застави. У зв'язку з кримінальним провадженням його усунули з посади голови Державної фіскальної служби.
САП оголосила про завершення розслідування справи і розкритті матеріалів 28 липня 2017 року. Всього у справі 240 томів, і на початку жовтня Р.Насіров заявив, що прочитав близько половини.