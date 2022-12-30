В кронштадте в рф загорелся нефтяной танкер

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«Возгорание произошло на борту пришвартованного на ремонт судна в кронштадте. По нашим данным, горят две каюты по 10 квадратных метров. Пожару присвоен второй уровень сложности», - говориться в сообщении.

Дополнение

Во временно оккупированном Крыму сгорели казармы, где размещали мобилизованных военных рф.