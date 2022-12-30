У кронштадті в рф загорівся нафтовий танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У російському місті санкт-петербург загорівся нафтовий танкер «Арктика». Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає УНН.
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«Загоряння сталося на борту пришвартованого на ремонт судна у кронштадті. За нашими даними, горять дві каюти по 10 квадратних метрів. Пожежі присвоєно другий рівень складності», - ідеться у повідомленні.
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У тимчасово окупованому Криму згоріли казарми, де розміщували мобілізованих військових рф.