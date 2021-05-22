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В Сальвадоре в саду бывшего полицейского нашли восемь тел

Киев • УНН

 • 15448 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В саду у бывшего полицейского в Сальвадоре были извлечены из могил по меньшей мере тела восьми человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой BBC.

В Сальвадоре в саду бывшего полицейского нашли восемь тел

Цитата

“По словам официальных лиц, тела по меньшей мере восьми человек были извлечены из могил, найденных в саду бывшего полицейского в Сальвадоре”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщаться, что в могилах может быть больше тел, большинство из которых предположительно принадлежат женщинам или девочкам.

Так, эксгумация всех тел может занять еще месяц. Полиция считает, что это открытие раскрывает тайную сеть убийц, действовавшую более десяти лет.

Отмечается, что Сальвадоре один из самых высоких показателей убийств женщин или девочек в Латинской Америке по признаку пола.

“51-летний Уго Эрнесто Осорио Чавес был задержан в городе Чалчуапа в этом месяце за убийство 57-летней женщины и ее 26-летней дочери. Бывший офицер, который ранее был привлечен к уголовной ответственности за преступления на сексуальной почве, признался в убийстве”, — отмечается в сообщении.

Но когда бригады судебно-медицинских экспертов обыскали его дом примерно в 48 милях (78 км) к северу от столицы Сан-Сальвадора, они обнаружили как минимум семь ям с телами, некоторые из которых, возможно, были похоронены еще два года назад.

Власти заявили, что открытие предполагает существование сети убийц, которая могла существовать в течение десяти лет.

Ранее официальные лица заявили, что были обнаружены останки как минимум 24 человек. Никаких объяснений обновленному количеству дано не было.

Дополнение

В Нью-Йорке разыскивают серийного убийцу, нападавшего на людей в метро.

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