У Сальвадорі в саду колишнього поліцейського знайшли вісім тіл

Цитата

"За словами офіційних осіб, тіла щонайменше восьми осіб дістали з могил, знайдених в саду колишнього поліцейського в Сальвадорі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомлятися, що в могилах може бути більше тіл, більшість з яких імовірно належать жінкам або дівчаткам.

Так, ексгумація всіх тіл може зайняти ще місяць. Поліція вважає, що це відкриття розкриває таємне мережу вбивць, що діяла більш десяти років.

Відзначається, що Сальвадорі один з найвищих показників вбивств жінок або дівчаток в Латинській Америці за ознакою статі.

"51-річний Уго Ернесто Осоріо Чавес був затриманий в місті Чалчуапа в цьому місяці за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної дочки. Колишній офіцер, який раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності за злочини на сексуальному грунті, зізнався у вбивстві", - наголошується в повідомленні.

Але коли бригади судово-медичних експертів обшукали його будинок приблизно за 48 миль (78 км) на північ від столиці Сан-Сальвадора, вони виявили, як мінімум, сім ям з тілами, деякі з яких, можливо, були поховані ще два роки тому.

Влада заявила, що відкриття припускає існування мережі вбивць, яка могла існувати протягом десяти років.

Раніше офіційні особи заявили, що були виявлені останки як мінімум 24 осіб. Ніяких пояснень щодо оновленої кількості дано не було.

Доповнення

У Нью-Йорку розшукують серійного вбивцю, який нападав на людей в метро.