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В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Самолет, который премьер-министр Греции Алексис Ципрас распорядился отправить по двум греческим военными, освобожденными из турецкой тюрьмы в городе Эдирне, приземлился в среду в Салониках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал Skai.

В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными

Согласно сообщению пресс-службы премьера, на борту самолета, который летал в Турцию за двумя греческими пограничниками, находились первый заместитель министра иностранных дел Йоргос Катрунгалос и заместитель начальника Генерального штаба национальной обороны Греции Константинос Флорос. В Салониках самолет встречали министр национальной обороны Панос Камменос, начальник Главного штаба сухопутных войск Алкивиадис Стефанис, заместитель министра иностранных дел Греции Яннис Аманатидис, а также семьи двух греческих военных.

Военные уже отсидели свой возможный срок наказания. Турецкий суд, который рассматривал во вторник ходатайство об освобождении двух греческих военных, постановил, что нет никаких причин, чтобы греческие военные продолжали находиться в тюрьме, и решил освободить их без ограничительных мер до будущего суда уже по обвинению в незаконном входе в запретную военную зону на границе. Дата этого суда не назначена.

Как сообщал УНН, председатель Еврокомиссии поздравил освобождение в Турции двух греческих военных.

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