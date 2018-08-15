У Салоніках приземлився літак із звільненими Туреччиною двома грецькими військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Літак, який прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас розпорядився відправити за двома грецькими військовими, звільненими з турецької в’язниці в місті Едірне, приземлився в середу в Салоніках. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Skai.
Згідно з повідомленням прес-служби прем’єра, на борту літака, який літав до Туреччини за двома грецькими прикордонниками, знаходилися перший заступник міністра закордонних справ Йоргос Катрунгалос і заступник начальника Генерального штабу національної оборони Греції Константінос Флорос. У Салоніках літак зустрічали міністр національної оборони Панос Камменос, начальник Головного штабу сухопутних військ Алківіадіс Стефаніс, заступник міністра закордонних справ Греції Янніс Аманатідіс, а також сім’ї двох грецьких військових.
Військові вже відсиділи свій можливий термін покарання. Турецький суд, який розглядав у вівторок клопотання про звільнення двох грецьких військових, постановив, що немає ніяких причин, щоб грецькі військові продовжували перебувати у в’язниці, і вирішив звільнити їх без обмежувальних заходів до майбутнього суду вже за звинуваченням в незаконному вході в заборонену військову зону на кордоні. Дата цього суду не призначена.
Як повідомляв УНН, голова Єврокомісії привітав звільнення в Туреччині двох грецьких військових.