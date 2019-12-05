В салоне самолета американской авиакомпании летел пони

“Пассажиры одного из рейсов испытали потрясение после того, как обнаружили неожиданного путешественника, который вызвал беспокойство по поводу гигиены и безопасности”, — пишут в издании.

Так, в сети появились фото маленького пони в маске со звездочками, который стоит в самолете рядом со своим хозяином.

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В подписи к снимку сообщается, что это хорошо “обученное служебное животное, которое используется для помощи слепым”.

Тем не менее, многие путешественники в сети выразили возмущение данной ситуации.

“Эта ситуация со служебными животными уже выходит из-под контроля. Что случилось с собаками и кошками?”, — написал один из пользователей.

В то время как другой пользователь написал: “Будь я проклят, если я заплачу те деньги, что сейчас берут за рейс, только чтобы сидеть рядом с пони! Имейте в виду, я люблю лошадей, но хватит с меня”.

Один из пользователей также отметил, что если кому-то нужно, чтобы рядом с ним находился миниатюрный пони, возможно, им подойдет другой способ передвижения.

Возмущенные пользователи интересовались вопросами туалета животного в салоне самолета и другими проблемами, связанными с его присутствием на борту.

Среди комментаторов были и те, кто были бы “счастливы от такого соседства”.

С августа 2019 года пассажиры американских лайнеров имеют право проводить в салон служебных животных, к которым относятся и пони.

Как сообщал УНН, в сети появилось видео, как двигатель Boeing в США загорелся во время полета.