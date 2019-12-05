У салоні літака американської авіакомпанії летів поні

“Пасажири одного з рейсів зазнали потрясіння після того, як виявили несподіваного мандрівника, який викликав занепокоєння з приводу гігієни та безпеки”, — пишуть у виданні.

Так, в мережі з’явилися фото маленького поні в масці із зірочками, який стоїть в літаку поруч зі своїм господарем.

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У підписі до знімка повідомляється, що це добре “навчене службове тварина, яке використовується для допомоги сліпим”.

Тим не менш, багато мандрівників в мережі висловили обурення щодо даної ситуації.

“Ця ситуація зі службовими тваринами вже виходить з-під контролю. Що трапилося з собаками і кішками?”, — написав один з користувачів.

У той час як інший користувач написав: “Бути мені проклятим, якщо я заплачу ті гроші, що зараз беруть за рейс, тільки щоб сидіти поруч з поні! Майте на увазі, я люблю коней, але досить з мене”.

Один з користувачів також зазначив, що якщо комусь потрібно, щоб поруч з ним знаходився мініатюрний поні, можливо, їм підійде інший спосіб пересування.

Обурені користувачі цікавилися питаннями туалету тварини в салоні літака і іншими проблемами, пов’язаними з його присутністю на борту.

Серед коментаторів були і ті, хто були б “щасливі від такого сусідства”.

З серпня 2019 року пасажири американських лайнерів мають право проводити в салон службових тварин, до яких відносяться і поні.

Як повідомляв УНН, у мережі з’явилося відео, як двигун Boeing у США загорівся під час польоту.