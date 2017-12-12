У Саакашвили платят зарплату замминистра финансов С.Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В 2016 году заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко получил более 1,1 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Об этом свидетельствуют данные его декларации за прошлый год, передает УНН.
Отмечается, что в 2016 году заместитель министра финансов получил доход от предпринимательской деятельности из двух источников: GIZ Office Ukraine и Bendukidze Free Market Center.
Стоит отметить, что более 70% прошлогоднего дохода от занятия предпринимательской деятельностью С.Марченко получил от Bendukidze Free Market Center. За год компания выплатила заместителю министра финансов 836 тыс. грн.
Одним из основателей аналитического центра Bendukidze Free Market Center является бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили.
За какие услуги возглавляемая М.Саакашвили организация платит деньги заместителю министра финансов Украины - в декларации не указано.
В то же время известно, что С.Марченко связывают с лоббированием интересов приближенной к народному депутату от БПП Третьякова компании "Украинская национальная лотерея". Подготовленные Минфином лицензионные условия для лотерей создают условия для монополизации рынка под "УНЛ". Больше того, по оценке участников рынка, предоставляют возможность превратить лотерейные терминалы в "одноруких бандитов".