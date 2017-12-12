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У Саакашвілі платять зарплату заступнику міністра фінансів С.Марченку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У 2016 році заступник міністра фінансів України Сергій Марченко отримав понад 1,1 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Про це свідчать дані його декларації за минулий рік, передає УНН.

Зазначається, що у 2016 році заступник міністра фінансів отримав дохід від підприємницької діяльності із двох джерел: GIZ Office Ukraine та Bendukidze Free Market Center.

Варто відзначити, що понад 70% минулорічного доходу від зайняття підприємницькою діяльністю С.Марченко отримав від Bendukidze Free Market Center. За рік компанія сплатила заступнику міністра фінансів 836 тис. грн.

Одним із засновників аналітичного центру Bendukidze Free Market Center є колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

За які послуги очолювана М.Саакашвілі організація сплачує кошти заступнику міністру фінансів України – в декларації не вказано.

Водночас відомо, що С.Марченко пов’язують з лобіюванням інтересів наближеної до народного депутата від БПП О.Третьякова компанії “Українська національна лотерея”. Підготовлені Мінфіном ліцензійні умови для лотерей створюють умови для монополізації ринку під “УНЛ”. Більщ того, за оцінкою учасників ринку, надають можливість перетворити лотерейні термінали в “одноруких бандитів”.

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