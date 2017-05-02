В ряде городов Германии 1 мая произошли столкновения демонстрантов с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Германии в понедельник, 1 мая, в нескольких городах произошли столкновения демонстрантов с полицией. Представители леворадикальных организаций бросали в полицейских бутылки и петарды, зажигали дымовые шашки. Полиция применила перечный газ, задержав около 40 человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам главы берлинской полиции Клауса Кандта, в так называемой “Революционной демонстрации 1 мая” в приняли участие около 8000 человек.
Около 300 участников шествия в Кройцберг были готовы к насилию, примерно 800 человек оказывали им поддержку. На месте событий работали около 5400 полицейских. Впервые первомайские столкновения с полицией в Кройцберг произошли около 30 лет назад, в последние годы они идут на убыль.
Кроме того, несколько тысяч человек собрались в городе Халле, протестуя против заранее зарегистрированной первомайской акции ультраправых, насчитывающей около 500 человек. Полиция охраняла митинг радикалов, происходили столкновения правоохранителей с противниками митинга. Пять полицейских ранены, есть пострадавшие среди демонстрантов.
В Гамбурге около 2500 человек приняли участие в марше леворадикальных групп. В Штутгарте одна полицейская пострадала от удара деревянной палкой во время шествия леворадикалов. В федеральной земле Тюрингия полиция применила силовые действия против праворадикальных хулиганов.