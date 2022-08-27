В Румынии перевернулся автобус с украинскими туристами: 23 человека – среди которых маленькие дети – госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Румынии в ночь на 27 августа перевернулся автобус с украинскими туристами, которые ехали из Турции. Об этом сообщает румынское издание Romania Posts English, передает УНН.
Детали
ДТП произошло в коммуне Гароафа уезда Вранча в ночь на 27 около 02:45. Известно, автобус следовал из Турции в Украину.
Очевидцы сообщают, что водитель автобуса в пути хотел достать аптечку, но не останавливался, хотя пассажиры об этом просили. В результате — машину занесло на встречную, и она опрокинулась.
Пока известно, что 23 человека госпитализированы, в том числе четверо детей в возрасте от 5 до 16 лет. Всего в салоне автобуса находились 43 человека.
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