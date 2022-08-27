В Румынии перевернулся автобус с украинскими туристами: 23 человека – среди которых маленькие дети – госпитализированы

Детали

ДТП произошло в коммуне Гароафа уезда Вранча в ночь на 27 около 02:45. Известно, автобус следовал из Турции в Украину.

Очевидцы сообщают, что водитель автобуса в пути хотел достать аптечку, но не останавливался, хотя пассажиры об этом просили. В результате — машину занесло на встречную, и она опрокинулась.

Пока известно, что 23 человека госпитализированы, в том числе четверо детей в возрасте от 5 до 16 лет. Всего в салоне автобуса находились 43 человека.

Напомним

Два человека погибли и десять получили ранения: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе.