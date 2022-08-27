У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами: 23 людини – серед яких малі діти – госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Румунії в ніч проти 27 серпня перекинувся автобус з українськими туристами, які їхали з Туреччини. Про це повідомляє румунське видання Romania Posts English, передає УНН.
Деталі
ДТП трапилася у комуні Гароафа повіту Вранча у ніч проти 27 близько 02:45. Відомо, автобус прямував з Туреччини до України.
Очевидці повідомляють, що водій автобуса у дорозі хотів дістати аптечку, але не зупинявся, хоча пасажири про це просили. У результаті — машину занесло на зустрічну, і вона перекинулася.
Наразі відомо, що 23 особи госпіталізовані, у тому числі четверо дітей віком від 5 до 16 років. Загалом у салоні автобуса перебувало 43 особи.
Нагадаємо
Двоє людей загинули і десять отримали поранення: у Канаді автомобіль в'їхав у натовп гостей на весіллі.