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В российской Казани в школе открыли стрельбу, среди погибших ученики

В российской Казани в школе открыли стрельбу, среди погибших ученики

Киев  •  УНН

 • 26801 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба, сообщает издание “Татар-информ”, передает УНН со ссылкой также на другие российские СМИ.

Детали

По сведениям Telegram-канала Mash, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранение.

В тоже время другие агентства со ссылкой на администрацию школы сообщают, что стрельбу открыл подросток. “Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни”, — рассказал собеседник СМИ. Он добавил, что известно о как минимум трех пострадавших.

Позже Mash добавил, что: “В казанской гимназии № 175 после стрельбы произошёл взрыв. С утра туда ворвались несколько человек в масках с автоматами. Стреляли на первом и третьем этаже. Один преступник побежал в сторону улицы Туганлык, там его поймала полиция. Ранены двое человек, один погиб. Детей эвакуируют из окон по лестнице. Сейчас район школы полностью оцеплен. На месте силовики и экстренные службы”.

Издания Baza сообщает о 9 жертвах. Mash о как-минимум 6.

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