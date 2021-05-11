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У російській Казані у школі відкрили стрілянину, серед загиблих учні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудат Файзі сталася стрілянина, повідомляє видання “Татар-інформ”, передає УНН з посиланням також на інші російські ЗМІ.

Деталі

За відомостями Telegram-каналу Mash, в школу зайшли двоє невідомих зі зброєю і відкрили вогонь. За попередніми даними, в результаті інциденту загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

У той же час інші агентства з посиланням на адміністрацію школи повідомляють, що стрілянину відкрив підліток. “Пройшов учень, проніс зброю, поранив однокласників, як мінімум один школяр без ознак життя”, — розповів співрозмовник ЗМІ. Він додав, що відомо про як мінімум трьох постраждалих.

Пізніше Mash додав, що: “У казанській гімназії № 175 після стрілянини стався вибух. З ранку туди увірвалися кілька людей в масках з автоматами. Стріляли на першому і третьому поверсі. Один злочинець побіг в сторону вулиці Туганлик, там його зловила поліція. Поранено двох людей, один загинув. Дітей евакуюють з вікон по сходах. Зараз район школи повністю оточений. На місці силовики і екстрені служби”.

Видання Baza повідомляє про 9 жертв. Mash про як-мінімум 6.

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