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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132910 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142283 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129009 просмотра

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В России загорелся скоростной поезд из-за зацепера на крыше

В России загорелся скоростной поезд из-за зацепера на крыше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Скоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара на крыше, где находился мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и сайт РЖД.

Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО уточнили ТАСС, что "искрение в токоприемнике" началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера. В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка.

Повреждений подвижного состава нет.

Напомним, в киевском метрополитене погиб зацепер.

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