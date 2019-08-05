В России загорелся скоростной поезд из-за зацепера на крыше
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Скоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара на крыше, где находился мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и сайт РЖД.
Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано.
В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО уточнили ТАСС, что "искрение в токоприемнике" началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера. В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка.
Повреждений подвижного состава нет.
Напомним, в киевском метрополитене погиб зацепер.