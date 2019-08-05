У Росії загорівся швидкісний потяг через зацепера на даху

Займання сталося на даху одного з вагонів і було оперативно ліквідовано.

У прес-службі управління МВС на транспорті по ЦФО уточнили ТАСС, що "іскріння в струмоприймачі" почалося через зацепера, який перебував на даху поїзда. В результаті події він загинув. За фактом інциденту проводиться перевірка.

Пошкоджень рухомого складу немає.

Нагадаємо, в київському метрополітені загинув зацепер.