У Росії загорівся швидкісний потяг через зацепера на даху
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Швидкісний поїзд "Сапсан", який прямував із Санкт-Петербурга в Москву, був затриманий в Тверській області на 49 хвилин через виникнення пожежі на даху, де знаходився чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС і сайт РЖД.
Займання сталося на даху одного з вагонів і було оперативно ліквідовано.
У прес-службі управління МВС на транспорті по ЦФО уточнили ТАСС, що "іскріння в струмоприймачі" почалося через зацепера, який перебував на даху поїзда. В результаті події він загинув. За фактом інциденту проводиться перевірка.
Пошкоджень рухомого складу немає.
Нагадаємо, в київському метрополітені загинув зацепер.