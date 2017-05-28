В київському метрополітені загинув зацепер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні при спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями “Дарниця” та “Лівобережна” смертельно травмувався зацепер. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
“При спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями “Дарниця” та “Лівобережна” смертельно травмувався зацепер,” — йдеться в повідомленні.
Інформацію УНН підтвердилу у прес-службі Київського метрополітену. Подія сталася сьогодні близько 12.15.
Зазначається, що поліція з’ясовує всі обставини.
Як повідомляв УНН, троє людей загинули під колесами київського метро минулого року.