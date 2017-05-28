В киевском метрополитене погиб зацепер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня при попытке прокатиться на вагоне поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмирован зацепер. Об этом на своей странице в Facebook сообщили КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"При попытке прокатиться на вагоне поезда между станциями" Дарница "и" Левобережная "смертельно травмирован зацепер", - говорится в сообщении.
Информацию УНН подтвердили в пресс-службе Киевского метрополитена. Происшествие произошло сегодня около 12.15.
Отмечается, что полиция выясняет все обстоятельства.
Как сообщал УНН, три человека погибли под колесами киевского метро прошлого года.